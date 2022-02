Lyon-Bordeaux : l’OL féminin s’en contentera (1-0) - VIDEO

Huit mois après son dernier match avec Lyon, Sarah Bouhaddi renfilait les gants, profitant de la blessure de Christiane Endler.

Comme souvent, ce n’était pas la gardienne lyonnaise qui était le plus mise en avant. Dès la 3e minute, Wendie Renard frappait la barre transversale à la retombée d’un corner.

En attaque, Melvine Malard et Catarina Macario se montraient de plus en plus insistantes. Et la délivrance venait à la 25e minute. Sur un centre d’Ellie Carpenter venu de la droite, Melvine Malard fusillait le but bordelais (1-0).

Malgré une Eugénie Le Sommer très entreprenante, l’OL féminin devait se contenter de cette petite avance au score à la mi-temps.

En seconde période, Sonia Bompastor injectait du sang neuf et offrait à Lindsey Horan ses premières minutes avec l’OL féminin. Malgré les entrées en jeu de Selma Bacha et Ada Hegerberg, l’équipe rhodanienne peinait à se mettre à l’abri.

Il faut dire que l’exclusion d’Eugénie Le Sommer à la 56e minute suite à deux cartons jaunes n’arrangeait pas les choses.

Avec cette courte victoire, l’OL féminin ne soigne pas vraiment son goal-average mais conserve son avance sur le PSG au classement.

Prochain match à nouveau à Décines le 11 février et la réception de Soyaux.