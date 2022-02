"Revanchard", l'OL doit relever la tête face à Nice

"C'était dur de perdre, ça m'a fait mal. On a analysé ça et on va faire beaucoup mieux face à Nice", a d'emblée promis Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match. "On a la pression et on le sait. Ce n'est pas le problème. On est à l'OL, il faut gagner, c'est normal d'avoir la pression", a reconnu le technicien néerlandais, à trois semaines de la deadline fixée par Jean-Michel Aulas pour redresser la barre.

Après la défaite sans appel en principauté, les Lyonnais jouent un nouveau match à quitte ou double face à des Aiglons, troisièmes du championnat, qui viennent d'étriller Marseille en coupe de France. "C'est un gros match, on sait qu'on doit gagner pour recoller au podium. On en parle tous dans le vestiaire", a confié Henrique. Le Brésilien qui appelle ses coéquipiers "à tout donner sur ce match-là, surtout face à un concurrent direct".

D'autant que cette rencontre va raviver la plaie, sans doute encore ouverte, de la saison dernière, quand les Niçois avaient privé les Gones de Ligue des Champions. "Il y a un esprit de revanche mais la présence du public va être importante. On aura besoin d'eux pour cette rencontre", a insisté le défenseur lyonnais, "confiant" sur le travail effectué pour "ne pas répéter ces erreurs".

S'il est encore "trop tôt pour parler podium" selon Peter Bosz, une nouvelle déroute face à un prétendant à l'Europe compliquerait sérieusement la tâche des Lyonnais, actuellement 8e du classement, à huit points de la troisième place.