Attaque au couteau de Villeurbanne : le parquet requiert l’hospitalisation psychiatrique de l’assaillant afghan

Cinq mois plus tard, l’avocat général a pu réitérer sa demande lors de l’audience de la chambre de l’instruction qui s’est déroulée vendredi.

Le 31 août 2019, Sultan Niazi blessait huit personnes et tuait Timothy Bonnet, 19 ans, sur le parking de la station de métro Laurent-Bonnevay à Villeurbanne. Armé d’un couteau et d’une fourchette de barbecue, ce ressortissant afghan aurait agi à cause d’hallucinations provoquées par sa schizophrénie paranoïde. Une abolition totale du discernement au moment de frapper ses victimes en hurlant "Allahou akbar".

C’est en tout cas ce qui ressort de deux expertises médicales, tandis qu’une troisième évoquait plutôt une altération, laissant la porte ouverte à un procès.

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Sultan Niazi a pu s’exprimer à la barre, expliquant n’avoir aucun souvenir de ses attaques. Il a toutefois indiqué qu’il regrettait avoir tué Timothy.

Les avocats des victimes ont attaqué le profil de l’assaillant arrivé en France en 2016 et qui n’honorait plus ses rendez-vous organisés par Forum Réfugiés pour qu’il apprenne le français ou suive des consultations à l’hôpital psychiatrique du Vinatier. Me Olivier Forray notamment a estimé que "le mot terrorisme a été complètement éludé" dans cette affaire.

"On ne juge pas les fous", lui a rétorqué l’avocat de la défense, Thibaud Claus.

Le parquet est resté campé sur sa position initiale. En se basant sur les expertises, il a requis l’irresponsabilité pénale et l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Sultan Niazi ainsi qu’une interdiction de paraître dans le Rhône, d’entrer en contact avec ses victimes et de détenir une arme pendant 20 ans.

Le jugement tombera le 29 mars prochain.