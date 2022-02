Coupe de France : l'ASVEL reçoit Vichy-Clermont

Les basketteurs villeurbannais reçoivent le club de Vichy-Clermont dans le cadre des 8e de finale. Trois jours après leur solide victoire face à Monaco dimanche en championnat, les tenants du titre devront rester sérieux face à une équipe, seulement sixième de Pro B, qui n'a rien à perdre. D'autant qu'il s'agit d'un derby que les deux formations n'ont pas l'habitude de disputer.

Quoiqu'il arrive, ce match de Coupe de France sera le seul et l'unique de la saison à l'Astroballe puisque les quarts et les demi-finales se joueront le week-end du 26-27 mars à Trélazé, dans le Maine-et-Loire, à l'occasion du Top 8 Arena Loire. La finale est, elle, programmée le 23 avril à Paris. Et c'est clairement un objectif pour la formation entraînée par TJ Parker, larguée en Euroligue et toujours conquérante en championnat.

Le groupe de l'ASVEL pour affronter Vichy-Clermont :

#1 Victor WEMBANYAMA – #3 Chris JONES – #5 Charles KAHUDI – #6 Paul LACOMBE – #9 Marcos KNIGHT – #13 Zaccharie RISACHER – #14 James GIST – #19 Youssoupha FALL – #21 Dylan OSETKOWSKI – #25 William HOWARD – #32 Matthew STRAZEL – #37 Kostas ANTETOKOUNMPO