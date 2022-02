OL : Peter Bosz défend son capitaine Léo Dubois, pris en grippe par les supporters

Et le week-end dernier, l’accueil réservé au capitaine de l’équipe au Groupama Stadium a été glacial puisque son nom a été sifflé avant la rencontre face à Nice.

Pour Peter Bosz, la situation est incompréhensible. En conférence de presse ce jeudi après-midi, l’entraîneur néerlandais de l’OL a volé au secours de Léo Dubois. "Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas", a-t-il déclaré.

Peter Bosz a essayé de comprendre les raisons d’un tel traitement. Les supporters ciblent l’international français pour ses prestations en dents-de-scie. "Il était comme tous les joueurs, une fois bien, une autre pas bien, a avoué l’entraîneur lyonnais. Il a joué avec plus d'intensité depuis la trêve, peut-être parce qu'il y a un très bon jeune (Malo Gusto ndlr) derrière lui. C'est beaucoup mieux que la première partie de saison. J'ai parlé avec lui et ça affecte un joueur. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie mais par ton public, ce n'est pas pareil et ça ne va pas nous aider".

Malgré les sifflets, Léo Dubois ne s’était pas défilé après la victoire obtenue contre Nice samedi dernier. Et il s’était présenté face au Virage Nord pour parler avec les Bad Gones. "Je n’attends pas que tout le monde ait un amour pour tous les joueurs mais sachez une chose, c’est qu’on bosse tous les jours pour faire le maximum sur le terrain. On est des êtres humains, on a des valeurs", avait rétorqué l’ancien joueur du FC Nantes.

Une bonne prestation sur le terrain contre Lens samedi et on oublie tout ?