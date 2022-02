L'OL vise la constance à Lens

Revenus à la septième place et à cinq points du podium, les Lyonnais en sont quittes pour une nouvelle confrontation directe, face à des Lensois qui sont actuellement huitièmes : "Lens avait très bien joué au match aller, on avait gagné mais on n'avait pas mérité la victoire", s'est souvenu Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

L'entraineur lyonnais entend cette fois produire un autre jeu après le match plein réalisé contre Nice : "C'était la première fois qu'on jouait 90 minutes. Maintenant, un bon match ne suffit pas, il va falloir continuer à rester stable". Pas question donc de pour les joueurs de se reposer sur leurs lauriers, a prévenu le technicien néerlandais : "Il n'y aura pas de laisser aller. Après la victoire contre Nice, le groupe était content mais on s'est tout de suite projeté sur Lens".

La clé sera donc de jouer collectif, a assuré Karl Toko-Ekambi : "Contre Nice, on a joué simple et en équipe, les uns pour les autres. C'est ça qui fait notre force et c'est ça qui va nous mener vers le haut". "Il reste encore beaucoup de matchs et là, on va chercher la constance. Cette série qui peut nous mener là-haut, vers le haut du classement".

Alors l'OL a-t-il retenu la leçon ? Oui, a assuré l'attaquant lyonnais : "On s'est dit les mots dans le vestiaire, on a pris conscience qu'on n'était pas à notre place au classement, on savait qu'il nous manquait des points et on a compris maintenant comment il faut faire pour les gagner. On veut que ça continue".

Et selon Peter Bosz, "ça se voit à l'entrainement" : "Ils s'entrainent pour être de meilleurs joueurs et une meilleure équipe qu'avant le début de la séance. Il y a plus de volonté, plus de solidarité. Ils savent pourquoi ils sont là".

A trois mois de la fin du championnat, la prise de conscience devenait plus que nécessaire si l'OL veut espérer jouer une coupe d'Europe la saison prochaine.

F.L.