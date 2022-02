De l’eau trop chaude rejetée par l’incinérateur de Gerland : la Métropole de Lyon patine

A la Métropole de Lyon, de nombreux engagements ont été pris pour tenter d'inverser la tendance au niveau local. Et pourtant, entre novembre 2020 et octobre 2021, l’incinérateur de Gerland, géré par la collectivité, a souvent rejeté de l’eau trop chaude dans le Rhône.

Ce n’est pas le président Bruno Bernard qui révèle l’information mais le Progrès ce samedi. Selon nos confrères, il est demandé à l’usine d’incinération des déchets de faire en sorte que l’eau servant au refroidissement des turbines de production d’électricité ne dépasse pas les 30°C lorsqu’elle est rejetée dans le fleuve au niveau du port Edouard-Herriot.

Or, durant 74 jours sur cette période de presqu’un an, les 30°C ont été dépassés. Et pour 20% des rejets, notamment à l’été 2021, les températures se situaient même entre 35 et 40°C.

La Métropole de Lyon est donc actuellement dans le viseur de la préfecture du Rhône. Car ce non-respect du Code de l’environnement fait que la collectivité gérée par EELV s’expose à des amendes voire à des poursuites pénales.

Le Progrès indique que malgré cette menace, l’ex-Grand Lyon traine des pieds et piétine. La préfecture lui avait pourtant donné six mois, puis six mois supplémentaires pour trouver une solution.

En décembre dernier, le projet proposé pour réduire la température de l’eau rejetée par l’incinérateur de Gerland n’a pas été jugé sérieux par les services de l’Etat, qui ont mis en demeure la Métropole de Lyon. Cette dernière a jusqu’au 28 février pour mettre en place une procédure temporaire pour réduire les dégâts. Et jusqu’au 31 décembre 2022 pour faire voter les élus une enveloppe dédiée à des travaux qui débuteraient début 2023.

Un coup de chaud sous forme d'urgence climatique et qui donne l'occasion aux écologistes lyonnais de faire leurs preuves sur le volet qui motive leur engagement en politique.