Près de Lyon : condamnée pour avoir harcelé et frappé son mari dans les parties intimes

Après avoir longtemps été humilié et frappé par sa femme, il était allé porter plainte.

Cinq ans plus tard, la quadragénaire caladoise était jugée par le tribunal judiciaire de la commune. Ce mardi, au lendemain de la Saint-Valentin, elle devait répondre des faits de violences conjugales, dégradations de biens et harcèlement.

Car après plusieurs années de mariage, le couple d'origine belge ne se parlait plus. Et elle avait échangé les mots doux contre des insultes parfois racistes, des gifles et des coups dans les parties intimes. Sans oublier les dizaines d'appels et de messages pour le rabaisser.

Selon le Progrès ce samedi, le mari ne répliquait pas et devait s’afficher parfois avec un oeil au beurre noir ou des bleus sur le corps. Jusqu’à être hospitalisé, épuisé physiquement et mentalement.

Le couple est aujourd’hui séparé, la victime ne s'était d'ailleurs pas déplacée au tribunal judiciaire de Villefranche.

La prévenue âgée de 49 ans a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 3500 euros de dommages et intérêts. Elle devra également suivre un parcours de soin car l’expertise psychiatrique lui a décelé des troubles psychologiques importants.

Durant l'audience, elle s'est excusée et a reconnu partiellement les faits, indiquant toutefois que les coups dans les parties intimes relevaient d'un jeu sexuel entendu entre les deux époux.