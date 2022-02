Lens-OL : Lyon doit se contenter d'un nul logique (1-1) - VIDEO

Outre le niveau de jeu, les joueurs de Peter Bosz avaient montré une envie et réalisé un pressing comme rarement vus cette saison.

Dans un stade Félix-Bollaert balayé par un vent violent, l’OL se faisait toutefois cueillir par les locaux dès la 13e minute. Anthony Lopes détournait une première frappe puis était percuté par Thiago Mendes. Le gardien et le défenseur au sol, Jonathan Clauss n’avait plus qu’à marquer dans le but déserté (1-0).

Après avoir multiplié les occasions, mais aussi encaissé un second but refusé pour une main du capitaine lensois Seko Fofana, l’OL égalisait juste avant la mi-temps. A la 43e minute, un centre de Karl Toko-Ekambi trouvait parfaitement Tino Kadewere dans la surface. La reprise du Zimbabwéen était gagnante (1-1-).

En seconde période, la possession de balle était lyonnaise mais le chemin vers le but lensois était compliqué à atteindre. Lucas Paqueta se retrouvait seul face à Wuilker Farinez à la 75e minute mais frappait à côté.

Puis Lens prenait d'assaut la cage d'Anthony Lopes, impérial notamment à la 80e face à Fofana.

Le score en restait là devant un public chauffé à blanc. Le partage des points n’était pas une très bonne affaire pour Lyon, qui voulait se rapprocher encore du podium.

Le week-end prochain, l’OL enchaînera avec un autre adversaire nordiste. Lille, champion en titre, se déplacera au Groupama Stadium dimanche soir.