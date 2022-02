Lyon, 11e ville européenne favorisant le plus les mobilités durables

La coalition européenne Clean Cities encourage les villes à la transition aux mobilités douces d’ici 2030. Dans cette démarche, l’ONG a dévoilé son classement des villes qui mettent le plus en avant ces mobilités, et Lyon décroche la 11e place avec la note moyenne de C, juste derrière Barcelone, Bruxelles et Munich. Greenpeace Lyon a déjà félicité cette position.

Nouveau classement @cities_clean : @villedelyon est la 11ème en Europe à promouvoir le + la mobilité durable 👏



Mais de gros efforts restent à faire pour donner + de place aux piétons et cyclistes (#ZTL) et pour sortir du diesel en 2026 au + tard ! https://t.co/ujwEFT7hkh#Lyon pic.twitter.com/3O9ITuxhbT — Greenpeace Lyon (@greenpeacelyon) February 24, 2022

Clean Cities évalue les villes sur cinq critères définis : “L’espace disponible pour les citadins, la sécurité des routes, l’accès aux mobilités respectueuses de l’environnement, la politique de la ville, et enfin la qualité de l’air,” précise le site internet de l’ONG. Les scores sont établis pour chacun de ces critères, basés sur la longueur des trottoirs et des pistes cyclables comparé à la longueur totale des routes, sur le nombre de piétons et cyclistes tués en l’espace de 3 ans comparé au nombre d’habitants total de la ville, sur l’accessibilité des transports en commun et des véhicules électriques, sur la présence de zones à faibles émissions l’élimination progressive des ventes de voitures polluantes et sur les concentrations moyennes annuelles en 3 ans de dioxyde d’azote et autres particules fines dans l’air.

D’après ces données, Lyon est classée deuxième en termes de qualité de l’air juste derrière Helsinki, alors que la Capitale des Gaules a récemment subi plusieurs pics de pollution.

Ce score permet à Lyon de décrocher la 11e place du classement. Les quatre critères restants dépassent peu la moyenne des 36 autres villes européennes analysées.