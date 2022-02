Près de Lyon : grave accident de la route, cinq blessés

Dans des circonstances qui restent à éclaircir, un motard et sa passagère sont tombés et ont été percutés par une voiture qui arrivait en face. Ils ont été grièvement blessés et ont été héliportés en urgence vers l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon. Dans la voiture, une femme et ses deux enfants ont été plus légèrement touchés.