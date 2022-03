OL féminin : Amandine Henry de retour pour guider Lyon face à Reims

Face à Reims, il faudra à tout prix l’emporter, et pourquoi pas avec la manière il y a deux semaines contre Soyaux (8-0). Puisque désormais, un compte-à-rebours jusqu’au titre a été lancé. Et celui perdra des points en route entre Lyon et Paris fera une croix sur la victoire finale.

Pour cette 15e journée de D1 Arkema, et grâce à la trêve internationale qui s'est écoulée, la coach Sonia Bompastor enregistre deux retours de poids. A commencer par Amandine Henry, la milieu de terrain des Bleues a repris l’entraînement cette semaine avec les Fenottes après sa blessure à la cheville contractée fin janvier. Elle pourrait donc être un peu juste pour tenir 90 minutes.

Damaris Egurrola vient également renforcer le milieu de l’OL féminin.

Quant à Eugénie Le Sommer, elle peut revenir martyriser les défenses adverses après sa suspension.

Pas de Christiane Endler par contre, la gardienne chilienne est blessée pour deux mois. C’est donc Sarah Bouhaddi qui va en profiter pour conserver les gants de titulaire.

Coup d’envoi de Reims-OL à 14h45 ce dimanche.

Le groupe lyonnais :

Bouhaddi, Holmgren - Bacha, Buchanan, Mbock, Renard, Sylla, Carpenter, Cayman - Benyahia, Damaris, Henry, Macario - Cascarino, Hegerberg, Laurent, Le Sommer, Malard.