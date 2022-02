Face à Reims, l’OL féminin reçu 15 sur 15

Ce dimanche, les joueuses de Sonia Bompastor ont remporté une quinzième victoire d’affilée en championnat, confortant ainsi sa première place au classement devant le PSG.

C’est Reims qui a endossé le costume de la victime du jour. En Champagne, Melvine Malard a ouvert le score à la 61e minute d’une frappe déviée (0-1). Il a fallu ensuite attendre les arrêts de jeu et la 93e minute pour que la capitaine Wendie Renard ne vienne placer une tête imparable sur corner (0-2).

Cette courte victoire à l'extérieur a été aussi l’occasion pour Amandine Henry de faire son retour et de jouer 90 minutes, tandis que Damaris Egurrola disputait la seconde mi-temps. "C’était une longue période avec ma blessure. Je suis contente maintenant. C’était important de contrôler le match. La deuxième mi-temps était meilleure dans le jeu. On devra faire mieux au prochain match. Nous sommes contentes d’avoir gagné", a déclaré l’Espagnole à l’issue de la rencontre.

Sonia Bompastor était moins ravie de la prestation de son équipe : "C'était un match compliqué dans le contenu, insatisfaisant. Il y a eu une belle réaction en seconde période. Mais j'attends plus. On a manqué de détermination en première mi-temps. On devait revenir avec de meilleures intentions".

Petite pause pour les Fenottes qui retrouveront le championnat le 12 mars avec le derby face à Saint-Etienne.