“Vladimir a besoin de vos talents culinaires” : des restaurants russes de Lyon menacés

Après le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, Lyon a été le théâtre de mouvements solidaires, avec la planification d’envois de provisions et de produits de première nécessité au pays subissant les frappes de Vladimir Poutine.

Mais ce mardi, c’est une menace qui a été envoyée aux propriétaires des restaurants russes le Roi Alexandre et la Volga, tous deux situés avenue Félix-Faure dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon les informations du Progrès, une lettre commune a été adressée aux propriétaires respectifs des restaurants, Diana et André. Signé “Des Français adorateurs de la démocratie et du respect des pays souverains,” les deux gérants sont sommés de quitter la France au plus vite. “Vladimir a besoin de vos talents culinaires pour soutenir le moral de ses troupes. Vous n’avez plus qu’à quitter la France dans les meilleurs délais, car votre présence n’est absolument plus souhaitée.”

La propriétaire du Roi Alexandre aurait également reçu deux appels en numéros masqués, avec un premier avertissement, puis une menace de mort si la gérante russe ne quittait pas la France. Une menace réitérée plus tard par écrit dans la journée, au moyen de cette lettre anonyme. Diana a déposé une plainte suite à ces échanges.