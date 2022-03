Julia, une lyonnaise en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Il y a quelques jours, la liste des candidats en lice pour représenter la France à l’Eurovision a été révélée. Ce sont 12 candidats qui s’affronteront lors de l’émission "Eurovision France, c’est vous qui décidez", qui sera diffusée ce samedi sur France 2.

Le groupe, duo ou solo qui sera sélectionné partira défendre les couleurs de la France lors de la grande finale de l’Eurovision qui se déroulera à Turin le 14 mai prochain.

Certains des chanteurs ne sont pas inconnus du grand public. C’est le cas de Julia, qui a été découverte en 2015 dans l’émission The Voice Kids diffusée sur TF1.

Originaires d’Ayse en Haute-Savoie, la jeune femme aujourd’hui âgée de 20 ans fait, en parallèle de la chanson, des études à Lyon. Après un premier album intitulé "Passe…comme tu sais", confectionné par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, la chanteuse revient deux ans plus tard avec un titre féministe intitulé "Chut" pour accéder à la grande finale de l’Eurovision.

Un titre féministe "Chut", coécrit avec Alban Lico, qu’elle qualifie de "très grand auteur" se veut retranscrire "le glamour à la française" avec des sonorités vintages, qui font références à de grands artistes de la scène française comme Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis ou encore France Gall. Comprenant des "paroles aériennes" compréhensibles qui délivrent un message d’amour universelle, Julia décrit une période qu’elle n’a pas connue mais qu’elle aurait aimée. "Mon titre contient vraiment un message de ‘respecte moi comme je suis et si tu m’aimes montre le moi bien’".

Pour Julia, représenter son pays "serait un immense honneur". "Je ne m’y suis pas vraiment préparée en amont, comme quelque chose d’insurmontable, je me suis dit on verra bien, je vais tenter le coup. Après psychologiquement, il faut être très fort et très sûr de soi je pense", a poursuivi la jeune étudiante. "Je pense que je suis prête, si je suis là aujourd’hui c’est que j’ai ma place. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais moi de toute façon je fonce et tout va bien se passer".

Pour la suite, après l’Eurovision, si Julia est sélectionnée, la jeune femme souhaite continuer d’écrire, notamment un album avec Alban Lico, et pourquoi pas se lancer dans le cinéma.

J.N.