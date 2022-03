Près de Lyon : une bagarre à coups de couteau sur le parking du showcase de MHD, un blessé grave

Ce dimanche matin, vers 6h30, les policiers ont contrôlé un véhicule qui roulait à vive allure au niveau du pont Schuman, entre les 9e et 4e arrondissements de Lyon. Dans l'habitacle, les agents ont alors découvert un individu touché d'un ou plusieurs coups de couteau.

La victime perdait beaucoup de sang, les sapeurs-pompiers et le SAMU ont été prévenus pour intervenir auprès de la personne ensanglantée. D'abord pris en charge en urgence absolue, avec un pronostic vital engagé, le blessé n'était plus entre la vie et la mort quelques heures après les faits, après avoir été soigné.

Aux policiers, les occupants du véhicule ont affirmé qu'ils arrivaient tout droit de Couzon-au-mont-d'Or, et comptaient aller jusqu'à un hôpital pour déposer leur ami poignardé. Selon une source proche du dossier, ils ont également expliqué que les coups de couteau avaient été portés lors d'une violente rixe sur le parking du Wë Club, le nouveau nom du Titan Xyphos Complex.

Ce soir-là, dans les hauteurs des monts d'Or, c'est le rappeur MHD qui se produisait en showcase. Le concert se serait néanmoins déroulé sans incident, le champagne coulant à flot et l'artiste se faisant porter par la foule comme le montre plusieurs vidéos prises lors du show.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour savoir ce qu'il s'est exactement passé sur le parking de cette soirée, et notamment si d'autres blessés sont à déplorer lors de cette bagarre à l'arme blanche. Il faudra également déterminer si les protagonistes ont participé au concert.

Pour rappel, MHD avait sorti son troisième album, intitulé Mansa, en juillet dernier. De son vrai nom Momamed Sylla, le rappeur âgé de 27 ans avait été mis en examen en janvier 2019 pour "homicide volontaire" dans un sombre règlement de comptes. En juillet 2018 à Paris, un homme de 23 ans avait été renversé par une voiture, passé à tabac, puis poignardé. Neuf individus seront jugés cette année aux assises pour cette affaire. MHD avait été libéré sous contrôle judiciaire après un passage en détention provisoire.

J.D.