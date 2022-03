Lyon 3e : un cambriolage dans un bar interrompu

Vers 5h du matin, les policiers de la brigade anti-criminalité ont interrompu le cambriolage d’un bar dans la rue Duguesclin dans le 3e arrondissement de Lyon. Arrivées sur les lieux, les forces de l’ordre ont remarqué une fenêtre brisée avant de tomber sur deux suspects.

Ces derniers se sont rebellés pendant l’intevention de la police. L’un d’entre eux, âgé de 26 ans, était très défavorablement connu des services de police. Il était également en possesion d’un téléphone qui aurait été dérobé lors d’un précédent cambriolage à l’encontre d’une société lyonnaise. Le second suspect, âgé de 28 ans, tout autant défavorablement connu des services de polices, faisait l’objet d’un mandat de recherche.

Les deux individus ont déposé plainte à l’issue de leur garde à vue. L’enquête à été confiée à la Sûreté Départementale du Rhône. Lors de son audition, l’homme de 26 ans a cassé le mobilier de bureau qui l’entourait. Il a reconnu être entré dans le bar par effraction mais a nié avoir fouillé le tiroir-caisse. Quant à son comparse, il a avoué être entré dans ce lieu pour le squatter. Pour ce qui est du téléphone volé, il a déclaré l’avoir acheté à un inconnu cinq mois auparavant.

Les deux suspects ont été présentés au parquet ce lundi. Le plus jeune a été laissé libre avec une convocation à une date ultérieure, et le plus âgé a écopé d’un renvoi au 21 avril prochain.