Allotissement des TCL : “L’objectif est de créer un réseau unifié, et une concurrence juste et saine”

Après un an d’études en compagnie d’opérateurs comme KEOLIS, RATPDev et Transdev sur des terrains similaires au projet d’allotissement, le président du SYTRAL et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a présenté l’organisation potentielle du réseau de transports lyonnais.

La gestion du réseau TCL étant à ce jour déléguée à KEOLIS et ce jusqu’en 2021, le projet d’allotissement propose de déléguer le réseau lyonnais sous forme de deux lots principaux.

Le premier serait un lot de “modes lourds”, rassemblant le métro, le funiculaire, le tramway (dont le Rhônexpress), la gestion des infrastructures, l’informatique, la sécurité et le contrôle des titres pour une durée de 10 ans. Le second lot concernerait les bus et les trolleybus, pour cette fois-ci une durée de 6 ans. Les contrats des délégataires sont flexibles, et peuvent être écourtés ou prolongés de deux ans. Quant aux services de parcs relais et de relations usagers, la gestion publique sera reprise sous la forme d’une Société Publique Locale (SPL), co-gérée par le SYTRAL et par la Métropole de Lyon. “Ce modèle permettra d’ouvrir le champ des possibles” défend Bruno Bernard. L’appel d’offres se fera au niveau européen, et le cas de la gestion des deux lots par un même opérateur n’est pas proscrit.

“L’objectif est de créer un réseau unifié, de renforcer le pilotage des autorités organisatrices de mobilité, et d’avoir une concurrence juste et saine,” précise Bruno Bernard. Cela fait maintenant 30 ans que le monopole est en place. Ce serait aussi selon le président du SYTRAL l’occasion de gagner en innovation technologique sur le réseau lyonnais. Le guichet unique serait maintenu sur l’ensemble du réseau.

L’annonce du projet avait suscité une forte grève en février. Plus de 27% des agents TCL avaient pris part à cette contestation. Concernant la nouvelle grève prévue ce jeudi, Bruno Bernard estime avoir joué son rôle. “Tout changement de DSP est une source d’inquiétude légitime et normale pour les salariés. C’est pour cela que j’ai écrit une lettre le 7 février. J’ai l’impression d’avoir levé quelques inquiétudes grâce à ce courrier,” indique-t-il.

A l’occasion de ce projet d’allotissement a été créé “un socle social pour les salariés, afin de recenser la situation actuelle des employés, leur rémunération, ou encore leurs droits. Notre cahier des charges leur garantit a minima la même chose. En cas de non-respect de ces mesures, le contrat avec le délégataire sera rompu,” poursuit-il. Bruno Bernard n’a pas exclu la possibilité d’amélioration du contrat de la part du délégataire. Ces précisions ont peut-être apaisé les agents, puisque 350 grévistes se seraient annoncés en amont de la grève ce jeudi.

Lors du vote des élus, qui aura lieu ce jeudi 10 mars, il sera aussi question d’approuver la prolongation de 6 mois du contrat de délégation de service public actuel avec KEOLIS, qui devrait alors prendre fin le 31 décembre 2024.

N.S.