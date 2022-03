L'OL féminin à l'assaut du derby retour

Les Lyonnaises se déplacent à Saint-Etienne à 14h30 pour le compte de la 16e journée de D1 Arkema.

Face à la lanterne rouge ligérienne, les joueuses de Sonia Bompastor devront aborder cette rencontre avec sérieux si elles veulent préserver leur place de leader au classement. Elles pourront s'appuyer sur le match aller qu'elles avaient facilement remporté 6-0. Autant dire que le derby devrait être une formalité pour les coéquipières d'Ada Hegerberg qui cherchent à verrouiller leur première place au classement.

Petit évènement avec la présence dans le groupe de Sara Björk Gunnarsdóttir, qui pourrait grapiller un peu de temps de jeu. La milieu de terrain islandaise a accouché en novembre dernier et n'a plus joué depuis bientôt un an, entrant en congé maternité en avril 2021. C'était alors la première fois qu'une joueuse de l'OL féminin mettait ainsi sa carrière en pause, une décision qui a probablement inspiré Amel Majri à faire de même plus récemment.

Cette rencontre ASSE-OL sera aussi l'occasion pour les Fenottes de commencer à préparer leur quart de finale aller de Ligue des Champions, prévu dans dix jours face à la Juventus de Turin. Rien de tel qu'un derby gagné et une avalanche de buts pour se mettre dans les meilleures conditions.