OL-Rennes : Lyon veut prendre sa revanche et effacer son "plus mauvais souvenir"

Car au match aller en Bretagne, le 7 novembre dernier, l'OL avait sombré (4-1). Rien de ce que faisaient les joueurs de Peter Bosz ne fonctionnaient. On se souvient notamment de cette incroyable engueulade entre Jérôme Boateng et Léo Dubois.

"Le match aller à Rennes est le plus mauvais souvenir de la saison. On avait joué face à une bonne équipe. Nous n'avions pas été bons ce soir-là. Je n'ai pas complètement oublié ce match. C'était une période difficile", a rappelé Peter Bosz vendredi en conférence de presse.

Mais aujourd'hui, l'OL va mieux et montre un tout autre visage à l'approche du printemps. Les recrues se sont parfaitement intégrées au XI de départ, Jérôme Boateng a été écarté (il ne sera d'ailleurs toujours pas dans le groupe ce dimanche ndlr) et certains joueurs n'en finissent pas de briller. A l'instar de Maxence Caqueret : "Depuis l'arrivée de Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret joue très bien. On a eu beaucoup de possession sur les derniers matchs, ce qui peut permettre à Maxence de jouer plus haut. Je lui ai beaucoup dit de ne pas perdre de ballons faciles. S'il progresse sur ses pertes de balle, il peut prétendre à être en Equipe de France", prophétise le coach néerlandais.

Le milieu de terrain était d'ailleurs l'autre joueur à se présenter en conférence de presse. "On est là pour gagner tous nos matchs pour prendre le plus de points possibles. On fera tout pour", a-t-il prévenu avant la réception de Rennes.

"On savait qu'on allait retrouver notre niveau pour ne plus reproduire ce match à Rennes. C'était notre plus mauvaise performance de la saison", répéta-t-il.

Il n'y a que cinq points entre Rennes, 4e et Lyon 9e. Malheur au vaincu au terme des 90 minutes qui débuteront à 17h05 au Groupama Stadium.