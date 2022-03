ASSE-OL féminin : Lyon fait n’importe quoi face à la lanterne rouge (1-1)

Les joueuses de Sonia Bompastor se déplaçaient sur la pelouse de l’ASSE pour un derby que tout le monde pensait gagné d’avance. Les Stéphanoises sont lanterne rouge de D1 Arkema et le match aller n’avait été qu’une formalité avec une victoire 6-0 des Lyonnaises.

Et pourtant, l’OL n’a pas trouvé la faille, multipliant les frappes et faisant face à chaque fois à une gardienne adverse déchaînée. C’est même Saint-Etienne qui ouvrait le score à la 73e minute. Lyon égalisait cinq minutes plus tard par Melvine Malard, bien servie par Ada Hegerberg et qui marquait d’une Madjer.

Avec ce match nul (1-1), l’OL féminin reste en tête du championnat mais n’a plus que trois points d’avance sur le PSG, qui a également fait match nul de son côté. Déjà éliminé en Coupe de France, le club doit s’y accrocher et se remobiliser d’urgence pour affronter la Juventus de Turin en Ligue des Champions.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires outrés des supporters lyonnais se multiplient et réclament presque unanimement le changement d’entraîneur à l’issue de la saison. Arrivée fin avril 2021 à la tête de l'équipe, Sonia Bompastor n'a effectivement jamais su redonner à l'OL sa fougue d'antan.