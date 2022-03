Nouveaux projets d’éoliennes dans le Rhône : un avis défavorable du Département

Mais le Rhône compte un parc éolien depuis peu. A Valsonne, dans le Beaujolais Vert, quatre éoliennes sont en service. EDF-Renouvelable fait déjà face à la colère d’habitants qui se plaignent du bruit, une analyse acoustique a été initiée.

Et si le département accueillait de nouveaux parcs à l’avenir ? La Dréal a proposé une carte qui recense les zones qui seraient idéales selon elle pour l’installation d’éoliennes. On retrouve ainsi le Haut-Beaujolais et l’Ouest rhodanien.

Mais le Conseil Départemental du Rhône s’est opposé à ce rapport, rendant un avis défavorable comme l’indique le Progrès. Les élus ont estimé ne pas avoir suffisamment de temps pour étudier la carte, entre la communication de la carte et la deadline pour donner son avis. Ils ont indiqué également que le possible impact sur la biodiversité n’avait pas été assez pris en compte par la Dréal.

En cas de retours positifs de cette dernière, le Département du Rhône pourrait revoir sa position. S’engageraient alors les processus d’enquêtes publiques préalables à l’installation des éoliennes.

Ce fut le cas ces dernières semaines pour le projet de sept éoliennes entre Joux (Rhône) et la Loire : le rapporteur public a émis en février un avis défavorable, à l’instar de 80% des 485 participants. Place désormais aux préfets des deux départements qui doivent trancher après le dernier avis de la Commission départementale de la nature et de la protection des sites.