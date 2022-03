Lyon : le Balto, un camion itinérant pour donner des soins aux chiens des sans-abri

Ce mercredi, tous les acteurs, mécènes et concepteurs se sont rassemblés à la Maison de Rodolphe dans le 8e arrondissement de Lyon pour inaugurer le Balto : le premier camion de médecine vétérinaire solidaire dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est l’initiative d’une étudiante en médecine vétérinaire à VetAgro Sup : Ana Alkan. Le Balto servirait trois objectifs : faciliter l’accès à des soins vétérinaires de qualité en allant au-devant des personnes sans-abri, retisser le lien social avec elles et enfin améliorer le “vivre ensemble”. “Cette idée vient du terrain. On s’est rendu compte qu’il y avait des besoins qu’on ne pouvait pas couvrir en restant dans les foyers sociaux,” explique l’étudiante.

Le docteur en sociologie et maître-chien Christophe Blanchard s’est rendu compte au sein de ses études que les personnes à la rue, accompagnées d’un chien par exemple, fréquentent peu les structures sociales comme elles n’acceptent pas les animaux. “Le chien est un point central pour ces personnes : elles ont souffert de grandes carences affectives et leur chien fait figure de compagnon de route ou même de galère, qui apporte de la stabilité émotionnelle. Alors envisager une réponse sociale adaptée, en envisageant le binôme de son entièreté avec le Balto, c’est une excellente initiative,” détaille le maître de conférences de Paris XIII.

C’est pourquoi la dynamique de “l’aller-vers”, promue par ce projet, pourrait répondre au mieux aux besoins de réinsertion pour les personnes sans-abri accompagnées d’un chien. Plus tard, le Balto pourrait prendre en charge d’autres animaux.

Il ne s’agit pas de consultations dites “expéditives” : un vétérinaire pourra dispenser des soins de médecine préventive et de première opinion à l’animal, et un travailleur social s’occupera de retisser des liens avec la personne à la rue. “On est vraiment là pour échanger, accueillir, prendre notre temps,” insiste Ana Alkan.

Le camion, son aménagement intérieur et son équipement ont été financés par l’Entreprise des Possibles, présidée par Alain Mérieux, à la hauteur de 100 000 euros. Le Balto bénéficie également du soutien de la Métropole de Lyon, de la Fondation Vinci, de Boehringer Ingenheim, de la Fondation Monoprix et de SantéVet.

Ce camion aux couleurs pastel est le premier au monde à être composé de matières recyclées (PET) et de fibres de basaltes. Son nom est tiré d’une histoire vraie datant du XXe siècle. Il fait écho au husky Balto, ayant délivré les antidotes de la diphtérie à un village éloigné en Alaska après plus de 1000km de course dans le blizzard.

Le Balto part pour sa première mission ce mercredi après-midi.

N.S.