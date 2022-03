Lyon : une enquête pour "torture" et "actes de barbarie" ouverte contre le patron d’Interpol

En novembre, l'organisation internationale de police criminelle, basée à Lyon, avait désigné son nouveau chef tout particulièrement décrié. En effet, le général émirati est accusé d'avoir eu recours à la torture dans les prisons de son gouvernement.

D’après l’AFP, l’homme est désormais visé par une enquête à Paris pour "torture" et "actes de barbaries". Des investigations lancées par le parquet antiterroriste à la suite d’une plainte de l’ONG Gulf Centre for Human rights, qui pointe du doigt les conditions d’emprisonnement d’Ahmed Mansoor, un opposant au régime. Ce dernier est derrière les barreaux depuis 2017.

Toujours selon l’AFP, l’affaire a été confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.

Reste qu’Ahmed Nasser Al-Rais a une immunité diplomatique depuis 2008, qui pourrait lui éviter d’être condamné. Mais comme ce dernier est soupçonné d’être l'un des responsables directs de ces potentielles tortures, un motif d'exception pourrait être apporté.