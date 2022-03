Lyon : le musée des automates a fermé définitivement, faute de repreneur

Depuis 30 ans, le musée des automates accueillait le public rue Saint-Georges dans le 5e arrondissement de Lyon.

Mais ce lundi, les portes ont été définitivement fermées. Peu de monde le savait, mais l'institution qui comptait 250 automates regroupés par thèmes luttait contre une baisse drastique de sa fréquentation depuis le premier confinement. Son chiffre d'affaires avait alors baissé de 60%.

L'été dernier, le musée des automates cherchait même à récolter 100 000 euros de dons pour faire face.

"Malgré une forte mobilisation des publics, partenaires, amis du musée et de nos administrateurs judiciaires, nous n'avons trouvé ni mécène, ni repreneur pour continuer l'aventure avec nous", se désole l'équipe du musée au moment d'annoncer la fermeture sur ses réseaux sociaux.

"C'est avec passion que nous avons fabriqué des automates et partagé notre savoir-faire pendant 76 ans. Nous avons été heureux de côtoyer le monde des automates, et nous sommes persuadés que les publics continueront encore longtemps à aller découvrir ces incroyables personnages animés dans les musées et autres lieux d'expositions", conclut-elle, laissant entendre que les collections pourraient être récupérées par d'autres institutions.

Après le départ de Dan Ohlmann du musée Cinéma et Miniature, c'est une autre page qui se tourne pour la culture lyonnaise et celle du Vieux-Lyon. Bien plus tragique cette fois-ci.