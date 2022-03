Un nouveau report de lancement pour la ligne ferroviaire de Railcoop entre Lyon et Bordeaux

La ligne ferroviaire de Railcoop entre Lyon et Bordeaux ne sera pas sur les rails cette année. La coopérative en a fait l’annonce ce mercredi dans un communiqué de presse. "Le conseil d’administration de Railcoop, qui s’est réuni le 28 mars dernier, a pris la décision de reporter le lancement de la ligne voyageurs Bordeaux-Lyon, prévu le 11 décembre 2022", peut-on lire. C’est un nouveau report pour la ligne dont le voyage inaugural était prévu le 26 juin 2022.

"Deux raisons ont mené à cette décision. D’une part, la finalisation du tour de table financier demeure conditionnée à l’engagement ferme et définitif des banques, des investisseurs institutionnels et des acteurs de l’Economie Social et Solidaire (ESS). D’autre part, la disponibilité du matériel roulant ferroviaire dépend de la capacité des industriels à rénover les rames d’occasion disponibles dans un délai raisonnable", explique Railcoop qui poursuit malgré tout son projet. La coopérative a en effet levé près de 7 millions d’euros en fonds propres auprès de 12 000 sociétaires personnes physiques, 200 entreprises et associations, ainsi qu’une trentaine de collectivités locales.

Aucune date de lancement du service n’est avancée. Ce dernier prévoit de faire circuler deux allers-retours par jour entre Bordeaux et Lyon en passant par, Périgueux, Limoges, Montluçon et Roanne en près de 7 heures 30 ; une ligne à l’abandon depuis 2014.