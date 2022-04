Où boire les meilleurs chocolats chauds de Lyon ?

Vous êtes par conséquent à la recherche du meilleur chocolat chaud de Lyon, celui onctueux et réconfortant, qui régalera vos papilles et réchauffera les mains et le cœur ?

Ne cherchez plus, Praline et Rosette a sélectionné pour vous le top 5 des bonnes adresses lyonnaises pour vous réchauffer autour d'une bonne tasse chocolatée.

• Le Grand Café des Négociants

Commençons cette sélection par une brasserie mythique lyonnaise datant de 1864 et un cadre qui nous fait voyager dans le temps. Le chocolat chaud ici est aussi fameux que les moulures au plafond et les grands rideaux en velours. Au chocolat noir mais accompagné de son petit pot de lait, il séduira tous les amateurs de chocolat.

Le petit plus : un macaron qui… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• IKONE

Fierté lyonnaise, Marie et Alexis, ce couple de jeunes lyonnais, nous ouvrent les portes de leur bar à chocolat, le premier de France. Ici, le chocolat est roi et accompagne vos desserts préférés (crêpes, gaufres, fruits, fondue...). Ils proposent également non pas un mais cinq chocolats chauds signés de la fameuse maison Valrhona.

Le petit plus : le grand choix de… (Lire la suite sur Praline et Rosette)



• Bernachon

Le célèbre chocolatier lyonnais, Bernachon, nous propose au sein de son salon de thé, entièrement rénové, une carte gourmande pour vous combler du petit-déjeuner au goûter en passant par le déjeuner. Dans cette institution lyonnaise où le chocolat est roi depuis les années 50, craquez pour leur spécialité, le chocolat chaud à l’ancienne, composé d'une ganache chocolat, de la vanille et une touche de crème fraîche.

Le petit plus : la possibilité de… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Diggers

Place aux petits nouveaux qui ont tout des grands ! Geoffrey et Olivier, amateurs de chocolat, ont lancé fin 2018, leur bar à chocolat "bean to bar" avec à la carte des cocktails chocolatés insolites pour nous offrir une expérience unique. Du fenouil aux écorces d'orange en passant par les cèpes, préparez-vous à être surpris. Pour les envies plus "soft", vous vous régalerez des chocolats grands crus.

Le petit plus : depuis fin 2021, ils proposent leur propre… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Voisin

Place maintenant à la plus grande chocolaterie artisanale de France, la maison Voisin créé en 1897 par Léon Voisin. Cette entreprise familiale où la 4e génération est aux commandes ne cesse de nous combler avec des produits où qualité et savoir-faire sont toujours au rendez-vous. Leur chocolat chaud onctueux et gourmand à déguster dans leur boutique du Grand Hôtel-Dieu ne vous laissera pas insensible !

Le petit plus : le cadre prestigieux avec… (Lire la suite sur Praline et Rosette)



Et pour les plus gourmands, connaissez-vous la visite gourmande 100% chocolat de Praline et Rosette ? Une escapade chocolatée de 3h à la découverte de 5 adresses lyonnaises où vous dégusterez le chocolat sous toutes ces formes : croquant, coulant, fondant mais toujours terriblement gourmand.

Toutes les informations à retrouver ici