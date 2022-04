"Rayan, viens là" : le braqueur du McDonald’s de Meyzieu, risée du web, condamné à Lyon

Le 27 décembre, le restaurant McDonald’s de Meyzieu était la cible d’un braquage réalisé par deux individus mal préparés. Et comme dans un sketch, l’un d’entre eux appelait son complice par son vrai nom… Le fameux "Rayan, viens là !" n’a pas seulement servi à réaliser des dizaines de mèmes sur Twitter, il a aussi aidé les enquêteurs à retrouver en quelques jours les braqueurs cagoulés et armés qui étaient repartis avec la caisse du McDo.

Selon le Progrès, Rayan et Salah ont été jugés ce vendredi au tribunal judiciaire de Lyon. Outre le braquage moqué du McDonald’s de l’Est lyonnais, les deux jeunes hommes originaires de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin étaient aussi soupçonnés d'avoir attaqué la veille un magasin de Meyzieu et d’avoir réalisé une tentative de car-jacking sur un automobiliste octogénaire.

La défense du duo a choisi de leur faire nier intégralement les faits. Sans ADN ni identification formelle par les victimes puisque les braqueurs étaient cagoulés, il n’y avait, selon les avocats, pas suffisamment de preuves pour tout leur mettre sur le dos.

L’avocate générale n'a pas été convaincue, et a requis 6 ans de prison contre Salah B. et 5 ans dont 1 an avec sursis contre Rayan S. Des peines légèrement revues à la baisse par les juges lyonnais.

Le premier écope de 5 ans de prison, et Rayan de 40 mois dont 1 an avec sursis.