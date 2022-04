L'édition 2022 de la Foire de Lyon a rassemblé près de 180 000 visiteurs

Après deux ans d'absence en raison du Covid, l'événement a rassemblé près de 180 000 visiteurs à Eurexpo du 18 au 28 mars dernier.

“Nous avons travaillé avec les équipes depuis plusieurs mois voire plusieurs années pour proposer un nouveau contenu, tant sur l’offre animations et temps forts que sur l’offre

commerciale et c’est très émouvant de pouvoir enfin retrouver les exposants et visiteurs qui ont répondu présents. Avec une fréquentation de plus de 179 000 personnes et un bon climat d’affaires, la Foire a démontré sa force et l’attachement du public à cette institution de plus de 100 ans. Ensemble, nous avons retrouvé l’âme de la Foire et le plaisir de se rassembler dans un moment de partage et de convivialité”, a réagi Aurélie Prost, la directrice de Foire de Lyon.

Forts de ce succès, les organisateurs ont dévoilé les dates de l'édition 2023. L'an prochain, la Foire de Lyon se tiendra du 31 mars au 10 avril.