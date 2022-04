Lyon : le top des meilleurs chocolatiers pour se régaler à Pâques

Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, Praline et Rosette a sélectionné pour vous le top des chocolatiers lyonnais. De la friture, aux traditionnels œufs et poules en chocolat en passant par les créations les plus originales, il y en aura pour tous les goûts. La chasse aux œufs promet d'être très très gourmande cette année.

• LS Chocolatier, le petit nouveau prometteur

On commence cette sélection des meilleurs chocolatiers, avec un petit nouveau, Louis Simart et sa chocolaterie, installé depuis fin 2017 dans le quartier familial d'Ainay à Lyon. Vous serez séduit, dès la porte de la boutique franchie, par une douce odeur de chocolat, car ici, tout est artisanal et fabriqué sur place ! Sa spécialité : les petits pavés de Lyon, un praliné fondant, croustillant à ne pas manquer.

Spécial Pâques : sa collection reprend les… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Bouillet, celui qu’on ne présente plus

Place au chocolatier star de Lyon, Sébastien Bouillet dont la pâtisserie familiale est installée au cœur de la Croix-Rousse depuis 1977. En 2000, il succède à son père et apporte sa délicate touche de glamour et d'imagination en réalisant des créations originales. Des chocolats aux macarons en passant par les pâtisseries, ici tout est beau et... bon !

Spécial Pâques : fritures, cloches, lapins, poissons et poules de Pâques au chocolat au lait, noir ou même dulcey sont au rendez-vous mais aussi des… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Bernachon, le plus mythique

On continue cette sélection du top des chocolatiers lyonnais avec l'incontournable Bernachon ! Depuis 1953, c'est une belle histoire familiale et un savoir-faire d'exception qui se transmet. La Maison maîtrise toutes les étapes de fabrication de la fève jusqu'à la tablette (from bean to bar) et crée ainsi ce fameux goût Bernachon, composé d'un mélange secret de 8 à 10 fèves venant de différents pays. Leur spécialité ? Le Président, gâteau emblématique créé en 1975 à l’occasion de la remise de la légion d’honneur à Paul Bocuse par Valéry Giscard d'Estaing.

Spécial Pâques : ici, place à la… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Philippe Bel, le meilleur ouvrier de France

On vous présente maintenant, Philippe Bel, Meilleur ouvrier de France chocolatier 2004. Dans sa petite boutique de la rue Tupin, sobre et chic, vous serez charmé par ses chocolats exceptionnels : tablettes, bonbons en chocolat, ou encore créations. Ici, pas de mauvais choix, tout est excellent !

Spécial Pâques : les classiques poules ou encore… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Chocolat Voisin, le plus lyonnais qui ne cesse de nous surprendre

La maison Voisin est inévitable dans le paysage des chocolatiers lyonnais. Créée en 1897 par Léon Voisin, cette maison familiale est spécialisée dans la torréfaction de fèves de cacao et de café. Cherchant toujours à se perfectionner, les maîtres chocolatiers Voisin amorcent un nouveau virage. Désormais tous les moulages sont composés d'un chocolat noir 70% originaire d'Amérique latine (le berceau du chocolat). Leur spécialité : le coussin de Lyon, véritable emblème de la Ville, inscrit à l’inventaire du patrimoine national des spécialités de France.

Spécial Pâques : fritures, œufs et fantaisies, petits et grands trouveront leur bonheur dans leurs créations. La nouveauté de cette année : … (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Sève, le plus artistique

La maison Sève fait également partie des chocolatiers incontournables de Lyon depuis 30 ans. Cette entreprise familiale créée par Richard et Gaëlle Sève se différencie par la qualité, la perfection et l'originalité de chaque produit. Leurs immanquables ? La galette des rois, les macarons sucrés/salés, leur sublime pâtisserie (dont la délicieuse tarte aux pralines) ou encore leur chocolat qu'ils torréfient eux-mêmes.

Spécial Pâques : retrouvez des moulages du… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Le Lautrec, le spécialiste du chocolat grand cru

Dans cette sélection des meilleurs chocolatiers lyonnais, zoom sur la maison Le Lautrec, originaire de Gerzat (près de Clermont-Ferrand) depuis près de 30 ans, installée récemment à Lyon, à deux pas de la place des Jacobins. Leur spécificité ? De la ganache à l'enrobage, tous les chocolats sont grands crus de plantation. Cela signifie que les fèves de cacao ne proviennent que d'une plantation et conservent ainsi toute la richesse de leur terroir.

Spécial Pâques : cette année, le thème est… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

Et pour les plus gourmands, connaissez-vous la visite gourmande 100% chocolat de Praline et Rosette ? Une escapade chocolatée de 3h à la découverte de 5 adresses lyonnaises où vous dégusterez le chocolat sous toutes ces formes : croquant, coulant, fondant mais toujours terriblement gourmand.

Toutes les informations à retrouver ici