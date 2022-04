Présidentielle 2022 : les horaires des bureaux de vote à Lyon pour le premier tour

Tous les bureaux de vote de France métropolitaine ouvriront à 8h. Et fermeront à 19h. C’est une nouveauté, puisqu’auparavant, les petites communes voyaient leurs bureaux fermer à 18h. Cette amplitude horaire plus importante permettra-t-elle de lutter contre l’abstention ?

A Lyon et Villeurbanne, les bureaux de vote fermeront à 20h, heure à laquelle on connaîtra les deux candidats qualifiés pour le second tour. Les résultats locaux seront à retrouver ensuite sur LyonMag.com.

N’oubliez pas que la carte d’électeur n’est pas obligatoire. Ne pas l’avoir reçue n’est pas une excuse valable pour ne pas aller voter. Il suffit d’une pièce d’identité à piocher au choix parmi votre carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie, permis de chasse ou carte de fonctionnaire de l’Etat…

Si vous ne connaissez pas l’adresse de votre bureau de vote ou si vous craignez d’avoir été radié, rendez-vous sur le site dédié et renseignez correctement toutes vos informations (n’oubliez pas de renseignez tous vos prénoms, même ceux dont vous avez honte, sinon cela ne marchera pas). Votre bureau de vote apparaîtra et vous pourrez vous y rendre avec votre pièce d’identité.

Le gouvernement n’a pas rendu le masque obligatoire dans les bureaux de vote mais il est fortement recommandé, surtout si vous êtes une personne fragile ou même positive au virus. Chaque bureau sera tenu de fournir du gel hydroalcoolique et de désinfecter régulièrement les stylos. Aucun pass vaccinal ne sera demandé.