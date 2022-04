Ligue Europa : le match retour de l'OL face à West Ham ne sera pas diffusé en clair

W9 a annoncé sa décision de diffuser le match retour d'Europa Conference League entre le PAOK et l'OM, jeudi soir à 21h, plutôt que le quart de finale retour de l'OL face à West Ham qui aura lieu le même jour à la même heure. Un choix de programmation étrange puisque la Ligue Europa reste une compétition plus prestigieuse que la Ligue Europa Conférence. Et l'enjeu reste grand pour les Gones qui peuvent encore croire en une place pour les demi-finales après leur match nul 1-1 à l'aller.

La semaine dernière déjà, la rencontre des Lyonnais avait été diffusée sur RMC Sport. Ce choix avait fait bondir Jean-Michel Aulas, qui estimait qu'une "une solution aurait pu être de diffuser les deux matchs du soir en multiplex et laisser d'autres acteurs les proposer à l'unité".

A noter que le match entre Lyon et West Ham sera diffusé en différé mais en clair sur BFM Lyon dès le coup de sifflet final. Pour suivre l'aventure européenne lyonnaise en direct, ce sera sur RMC Sport 1.