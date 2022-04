Ligue Europa : face à West Ham, l'OL compte sur ses supporters "pour faire la différence"

"Un match européen, c'est toujours spécial. Tous les joueurs veulent être sur le terrain, même ceux qui se sont blessés à Strasbourg dimanche", a admis Peter Bosz lors de la conférence de presse d'avant-match pour montrer l'excitation grandissante dans les vestiaires.

Car l'entraineur lyonnais le sait, c'est une partie de la saison qui se joue ce jeudi dans l'antre du Groupama Stadium. Et cette rencontre, il veut "la gagner". Pas question de penser à une éventuelle séance de tirs aux buts, malgré un score de 1-1 obtenu au match aller : "Je prépare mon équipe pour gagner les matchs, pas pour aller aux penalties. Je veux gagner et pour gagner, il faut marquer".

"On sait qu'on aura plus de pressions, qu'il y aura plus d'intensité", a reconnu Romain Faivre. "Cette fois, il faudra être plus tueur, pour gagner devant nos supporters", a analysé le jeune milieu de terrain, qui découvre la scène européenne. "Il faudra être fort défensivement et bon offensivement. On sait qu'ils vont être compact. A nous de faire le jeu et de scorer".

Alors, les joueurs ont-ils "appris de leurs erreurs du match aller" ? C'est ce qu'espère Peter Bosz, à quelques heures de cette rencontre au sommet. "Mais on a aussi fait des choses bien", a rappelé le technicien néerlandais, estimant que "ce sont les détails qui font la différence".

Et justement, la plus grosse différence ce jeudi, ce sera l'apport des supporters. "En Angleterre, il y avait une grosse ambiance. Ici, les supporters seront de notre côté. Dans les gros matchs comme ça, ça peut faire la différence. J'ai dit à mes joueurs de mettre beaucoup d'énergie et d'avoir un bon état d'esprit dès le coup d'envoi pour avoir nos supporters tout de suite derrière nous", a expliqué le coach, qui sera privé d'Anthony Lopes et de Lucas Paqueta.

D'autant que l'enjeu est grand. C'est une place en demi-finale qui va se jouer au bout de la nuit au Groupama Stadium. A 600 kilomètres de là, le FC Barcelone se battra pour le même objectif face aux Allemands de Francfort. Deux matchs qui décideront de la prochaine affiche de Ligue Europa.

F.L.