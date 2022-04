Lyon : des étudiants bloquent Sciences-Po pour protester contre le duel Macron-Le Pen

Parmi eux, certaines personnes qui se disent étudiantes à Sciences-Po Lyon, situé avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaules. Dans un communiqué, des membres de l’extrême-gauche expliquent "qu’au vu des résultats, les étudiants de Sciences-Po réaffirment la nécessité de se mobiliser contre le néolibéralisme et l’extrême-droite, présents depuis trop longtemps dans le paysage politique français".

Les accès au bâtiment ont donc été bloqués par quelques militants qui justifient leurs actes "parce que l’extrême droite et le néolibéralisme touchent aussi plus largement nos lieux d’étude depuis des années, avec la libéralisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, la hausse des situations de précarité chez les étudiants, la volonté de faire taire les études de genre et décoloniales".

Pour le moment, le blocus tient avec quelques poubelles, des barrières de chantier ou encore des trottinettes électriques.