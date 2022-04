L'OL va devoir sortir la tête de l'eau contre Bordeaux

"Le match le plus important et le plus dur de la saison", a résumé Peter Bosz, qui a ramassé ses hommes à la petite cuillère jeudi soir après la déroute face à West Ham. "On a parlé dans le vestiaire tout de suite après le match. Je comprends leur déception mais on doit tout de suite passer à autre chose. On s'est entrainé dès le lendemain matin pour préparer Bordeaux", a confié l'entraineur lyonnais.

Abattu, mais pas vaincu, l'OL devra "jouer pour gagner les sept derniers matchs". Tant pis si cela ne passe pas par un beau football : "Le foot que j'aimerais, c'est plus offensif, plus agressif. Maintenant, il faudra être plus réaliste que romantique. Il faut gagner et on va jouer un football qui va correspondre à cet objectif", a concédé le technicien néerlandais lors d'une conférence de presse d'avant-match parasitée par les questions sur son avenir. Des questions rapidement éteintes par Jean-Michel Aulas qui était venu avec son costume de pompier de service, assurant du maintien de Peter Bosz jusqu'à la fin de la saison.

Dixièmes, à cinq points d'une cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conference, et à six points d'une quatrième place synonyme de Ligue Europa, les Lyonnais peuvent donc encore croire en leur chance de jouer l'Europe la saison prochaine. Mais la marge d'erreur sera minime, voire nulle. "Le plus important, c'est de faire une série. C'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire cette saison. Il faut des victoires et c'est au staff et aux joueurs d'y parvenir ensemble", a répondu Peter Bosz, interrogé sur les changements à apporter à court terme.

Reste à savoir si les supporters ont digéré la contre-performance européenne de leur équipe et l'accueil qu'ils réserveront aux Lyonnais ce dimanche. S'il a assuré comprendre leur désarroi, Jean-Michel Aulas veut encore croire à une unité affichée. Essentielle, selon lui, pour éviter une saison complètement blanche.

F.L.