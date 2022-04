Lyon : 13 à 20 ans de prison pour les auteurs du meurtre des Pentes de la Croix-Rousse

Cinq heures de délibérés ont été nécessaires pour que soient annoncées les peines distribuées aux trois accusés du meurtre d'Ahmed Kourak en mars 2019 sur les Pentes de la Croix-Rousse.

Les deux accusés les plus âgés ont écopé de 20 ans de réclusion criminelle. Le plus jeune, mineur au moment des faits, a été condamné à 13 ans de prison. Le jury a retenu l'excuse de minorité.

Les peines sont moins lourdes que celles qui avaient été requises par l'avocat général jeudi. Ce dernier souhaitait écarter l'excuse de minorité et infliger aux trois accusés la même condamnation de 30 ans de réclusion.

Cela s'explique par le fait que les faits de torture et barbarie n'ont pas été retenus par la cour. Seul le meurtre et les violences aggravées étaient caractérisés selon elle, malgré les images insoutenables de la vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux.

Pour rappel, le 3 mars 2019, Ahmed Kourak et son ami Abdel avaient été séquestrés dans un appartement du 34 rue Jean-Baptiste Say à Lyon. Leurs tortionnaires ? Trois jeunes migrants algériens qui, comme eux, venaient de la ville de Mostaganem. Pour une raison qui n'aura finalement pas été complètement éclaircie - la piste du téléphone soit-disant volée a été mise en avant - le trio avait frappé et poignardé leurs victimes. Ahmed Kourak, 28 ans, était tué de 74 coups de couteau tandis qu'Abdel parvenait à s'enfuir, dénudé et ensanglanté. Le tout avait été filmé par un quatrième individu, mineur, puis diffusé sur Messenger à destination de la famille d'Ahmed Kourak à Mostaganem.

Les trois accusés s'étaient enfuis et avaient été rapidement retrouvés à Valence en Espagne alors qu'ils fraudaient dans le métro.