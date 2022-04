Courte mais nécessaire victoire de l’OL féminin à Fleury (1-2)

Les filles de Sonia Bompastor avaient peut-être déjà la tête à la demi-finale de Ligue des Champions programmée le week-end prochain.

Toujours est-il que le déplacement à Fleury en début d’après-midi pour le compte de la 19e journée de D1 Arkema n’a pas été de tout repos pour les coéquipières de Wendie Renard.

Les Franciliennes, 4e du championnat, ouvraient même le score à la 36e minute au terme d’une première partie de rencontre bien maîtrisée (1-0). Rosemonde Kouassi, joueuse du mois de mars, était la buteuse maison.

Mais l’OL féminin avait de la ressource et l'internationale tricolore Delphine Cascarino égalisait dans la minute qui suivait (1-1) !

Les deux formations se rendaient coup pour coup avant que Catarina Macario, de plus en plus décisive cette saison, ne donne l’avantage à Lyon à la 60e minute. Et de quelle manière ! L’Américaine marquait sur un corner direct (1-2).

Court mais précieux succès face à Fleury qui permet aux Rhodaniennes de conserver la tête du classement et leurs cinq point d’avance sur le PSG, qu’elles retrouveront donc dimanche prochain en Coupe d’Europe.