Invaincus depuis huit rencontres en championnat, les hommes de TJ Parker vont tenter d'engranger un nouveau succès qui leur permettrait d'accrocher le duo de tête formé par Boulogne-Levallois et Monaco. Mais il faudra des Palois, toujours en course pour les play-offs, et qui avaient remporté le match aller en décembre dernier.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h30 à l'Astroballe.