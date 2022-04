Handball : l’ASUL fait le choix coopératif

L’ASUL Handball, à Vaulx-En-Velin, démarre lundi 25 avril la compagne d’adhésion participative en créant sa société Esprit Sport Management. Cela permettra au club d’appartenir à ses sociétaires et ainsi de passer un cap dans son développement et de garder ses valeurs et son engagement pour l’éducation et l’insertion. La structure, sous forme de coopérative, s’inscrit dans une démarche d’entrepreneuriat ouvert et de démocratie participative.

"Les Sociétés Coopératives d’intérêt Collectif proposent une expérience de gouvernance ouverte impliquant les collectivités locales et les partenaires privés dans une forme très novatrices de fonctionnement avec les clubs professionnels." explique le club. L’ASUL ajoute également que cela permet de trouver une forte adhésion populaire autour des projets sportifs vertueux et ainsi d’impliquer sympathisants, fans, clubs environnants et acteurs du territoire.

A l’aide de cette société le club cherche à poser des bases sur son développement économique et sportif futur, dans une trajectoire destinée à viser le plus haut niveau possible. De plus, l’ASUL cherche à renforcer sa présence et sa position dans une deuxième division qui tend vers la professionnalisation et sera intégrée à la ligue féminine de handball dès septembre prochain.

"La société Esprit Sport Management aura la particularité de porter les structures sportives du club professionnel et d’être un véritable acteur économique et social. Elle propose (d’ores et déjà) des prestations de formation et d’accompagnement pour les entreprises et les collectivités. Elle devient aussi un acteur local d’insertion, en développant des partenariats locaux avec les réseaux associatif et économiques et en proposant des actions d’éducation et d’insertion à destination des jeunes filles Vaudaises et Métropolitaines." explique le club de handball.

La société Esprit Sport Management sera créée le 1er juillet. Le coup d’envoie de cette campagne participative a été donné officiellement par Pascal Jacquet, Président de l’ASUL Vaulx-En-Velin le dimanche 10 avril avant la rencontre contre Noisy.