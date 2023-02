Lyon : l’ASUL Volley liquidée ce mardi ? Un appel à l’aide lancé aux écologistes

Club historique de l’agglomération, il est en proie à de gros problèmes financiers qui devraient aboutir à une liquidation judiciaire.

Les supporters, joueurs et dirigeants ne pensaient pas autre chose samedi soir au Petit palais des sports de Gerland pour ce qui constituera peut-être l’ultime rencontre disputée et perdue face à Fréjus (1-3).

Assez discrète depuis des mois sur ce dossier, la mairie de Lyon n’a pas trouvé de solution pour éviter la mort de l’ASUL, en cessation de paiement. Le club a pourtant chiffré son plan de sauvetage temporaire et réclame 140 000 euros à la Ville et 80 000 euros à la Métropole. Ces sommes lui permettraient de finir la saison en Ligue B et de repartir sur des bases saines pour trois ans.

L'ASUL reconnaît d'ailleurs "une mauvaise gestion liée à une gouvernance incompétente face au monde sportif professionnel, un dépassement de la masse salariale, une anticipation sur des subventions publiques, une surestimation du sponsoring/mécénat privé…"

Malgré ses 400 licenciés qui ne retrouveront pas de nouveau club, l'ASUL n'a pas convaincu les élus écologistes. Ces derniers ne mettront probablement pas la main à la poche. Ville et Métropole réclament des garanties sur la future gestion financière de la structure. Et attendent donc la décision du tribunal de commerce. Si elle est positive, un geste pourrait être fait. Si elle est négative, il sera trop tard et l’ASUL sera liquidée.

Les dirigeants du club de volley estimaient a contrario qu'une "garantie explicite des collectivités permettrait au juge de se prononcer en faveur d’un redressement, afin d’assurer la survie du club".

En difficulté dans le dossier de la buvette du LHC, la mairie de Lyon pourrait bien être témoin passive du décès d'une formation mythique.