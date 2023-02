L’ASUL Lyon Volley sauvée de la faillite !

Finalement, l’ASUL a obtenu des aides. Le club demandait 80 000 euros à la Ville de Lyon et 140 000 euros à la Métropole pour pouvoir terminer la saison en Ligue B et de repartir sur des bases saines pour 3 ans. Le juge du tribunal de commerce demandait des garanties financières et ces dernières ont été apportées par la Mairie et la Métropole.

Sur sa page Facebook, l’ASUL annonce que le club est placé en redressement judiciaire a de nouveau rendez-vous au tribunal pour prouver que ses finances se sont assainies.

La prochaine rencontre du club aura lieu le 4 mars à 19h contre Nancy au Petit Palais des Sports de Lyon.

Dans un communiqué de presse tardif, la Ville de Lyon se félicite de cette nouvelle mais met un coup de pression aux dirigeants : "Attachées à ce club emblématique, les collectivités souhaitent ainsi que les licenciés de l’ASUL Lyon Volley Ball ne soient plus pénalisés par une gestion hasardeuse qui a mené le club au bord du précipice et souhaite à l’ASUL de pouvoir se consacrer à son avenir".