Privé de buvette par la Ville de Lyon en plein milieu de la saison, le Lyon Hockey Club "veut comprendre"

"On ne comprend pas, et on se demande pourquoi la mairie veut aller dans cette direction-là, pourquoi elle dit au LHC de tout arrêter", lance Fabrice Baravaglio, président du Lyon Hockey Club (LHC).

Depuis plusieurs années, le LHC demande au service des autorisations de Lyon d’obtenir le droit de tenir une buvette durant ses matchs à domicile. Il propose ainsi diverses restaurations dans des buvettes en préfabriqués construites spécialement pour cela.

En parallèle, la Ville qui est propriétaire de la patinoire détient aussi bar de la patinoire, ce bar est donné à ce jour en délégation de gestion à travers une convention au Club des Sports de Glace de Lyon (CSGL). Jusqu’à aujourd’hui le CSGL exploitait ce bar durant les séances publiques, mais était obligé, par la convention, de fermer les jours de matchs, trois heures avant le coup d'envoi, pour permettre au LHC de prendre possession du bar pour proposer de la restauration pendant les évènements. Et ainsi que le club puisse engranger des recettes pendant ses propres matchs. Utilisant les buvettes, le club de hockey n’a finalement jamais eu besoin du bar.

C’est au retour des vacances de Noël que Fabrice Baravaglio, président du LHC apprend la nouvelle : le club n’a désormais plus le droit d’utiliser les buvettes. Une lettre recommandée de la mairie les informe qu’ils n’ont pas le droit d’occuper les locaux de la buvette, et leur demande de quitter les locaux immédiatement sinon ils iront devant le tribunal administratif. Des menaces étonnantes, car le club de hockey possède toutes les autorisations pour occuper ces dites buvettes les soirs de matchs.

Fabrice Baravaglio est alors allé voir la mairie et c’est là qu’il a appris avec surprise qu’une nouvelle convention a été signée depuis avec l’association du CSGL, donnant l’autorisation à ce dernier d’ouvrir pendant les matchs du Lyon Hockey Club et ordonnant ainsi au LHC de tout arrêter. "On ne comprend pas cet arrêt soudain en plein milieu de la saison", soutient le président. "Il semble que le club qui tient le bar perde de l’argent avec ce dernier et ce serait pour cela que cette nouvelle convention a été signée. Nous on comprend, on est ouvert à la discussion, on aurait pu essayer de trouver quelque chose mais là, non, on nous a mis devant le fait accompli".

Pas de buvette pas de montée ?

C’est une douche froide pour le club qui avait compté le chiffre de cette buvette dans son budget en début de saison. Un manque à gagner qui s’élève à 50 000 euros.

Aujourd’hui premier de sa poule en division 3, l’objectif affiché au sein du club est clairement de remonter au plus haut niveau côtoyé par le LHC il y a plusieurs années. "On a la structure pour", confirme le président, "mais aujourd’hui on ne peut pas garantir de monter en D2 ou en D1 sans faire une buvette et dégager des recettes par rapport à ça".

Le club comptait aussi candidater pour pouvoir accueillir les phases finales de D3 mais une fois encore, s’ils ne peuvent plus faire de buvette, ils ne pourront pas se permettre financièrement d'organiser l'évènement. Fabrice Baravaglio semble désolé de la situation et cherche à comprendre ce choix contesté fait par la Ville de Lyon.

La mairie écologiste annonce qu’elle va lancer un appel d’offre pour le bar, un cahier des charges est en cours d’élaboration afin d’être effectif dès la saison prochaine.

Le club tient aussi à montrer qu’il conteste ce choix en ouvrant une pétition qui a déjà rassemblé plus de 2000 signatures.

