Lyon : appel à manifestation pour la liberté des Kurdes

Le comité Kurde de Lyon appelle à la lutte de libération kurde, à tous les antifascistes, féministes, anarchistes, communistes, écologistes et aussi tous ceux qui se battent pour une vie meilleure. Ce comité veut se battre contre les attaques de la Turquie au Kurdistan. : " Battons le fascisme turc et construisons le front international antifasciste ! Regroupons-nous et unissions-nous dans la lutte."

Ce rassemblement commencera à 16h sur la place Bellecour à Lyon.