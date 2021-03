Lyon : rassemblement ce samedi en soutien aux Kurdes

Le Coordination Lyonnaise Solidarité Kurdistan appelle à se mobiliser ce samedi à Lyon pour soutenir les Kurdes. "Depuis plusieurs semaines, Erdogan multiplie les agressions militaires en Syrie et en Irak. Si les Kurdes sont les premiers visés, le pouvoir turc cherche à éradiquer toute forme de résistance et d'autonomie politique démocratique à ses frontières. Cet expansionnisme guerrier est à replacer dans le cadre de la visée politique de Recep Tayyip Erdoğan qui est d’aller le plus loin possible dans la restauration d'un Empire ottoman dont il se rêve le nouveau sultan", peut-on lire dans un communiqué.

Ce collectif, qui rassemble plusieurs associations et partis politiques, pointe "la répression contre toutes les formes d’opposition" en Turquie, comme envers les journalistes ou une université de la défense de la démocratie.

"Plus que jamais les Kurdes et toutes les forces progressistes et révolutionnaires ont besoin de la solidarité internationale", conclut le communiqué.

Le rassemblement débutera à 15h place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.