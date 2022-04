Où manger les meilleures pâtisseries de Lyon ?

Qui ne rêve pas d'une pâtisserie de temps en temps ? Mais connaissez-vous réellement les meilleures adresses à Lyon ? Lyon Can Do It nous propose une sélection des meilleures pâtisseries à Lyon où trouver votre petite ou grande pâtisserie gourmande !

• Kaova Café

Des pâtisseries gourmandes. Fraîcheur et saisonnalité : un savoir-faire artisanal hors pair qui…

Adresse : 3 rue Jangot, 69007 Lyon

• Mariller Les Saveurs

Des pâtisseries innovantes. De la tendresse, du…

Adresses : 1 Rue de Sèze, 69006 Lyon / 24 Pl. de la Croix-Rousse, 69004 Lyon

• Guillaume Flochon

Des pâtisseries gourmandes. Le goût du chocolat, des…

Adresse : 26 Bis Rue Masaryk, 69009 Lyon

• Maison Lavaina

Des pâtisseries de luxe. Gâteaux individuels, macarons, desserts... Savourez-les en…

Adresse : 17 Rue Bugeaud, 69006 Lyon

• Les Eclaireurs

Une pâtisserie déclinée. Ce concept mono produit réinvente l'éclair avec plus de…

Adresses : 32 Rue de Brest, 69002 Lyon / Centre Commercial Part-Dieu, 69003 Lyon

• Dorner Frères

Des pâtisseries revisitées. Redécouvrez des grands…

Adresse : 91 Boulevard des Belges, 69006 Lyon

• Alain Rolancy

Des pâtisseries récompensées. Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie, Alain propose dans sa boutique une foule de…

Adresse : 16 Gd Rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon

• Sève

Des pâtisseries depuis 1905. Un savoir-faire ancestral, des modes opératoires artisanaux... Vivez pleinement l'émotion au travers de…

Adresses : 29 Quai Saint-Antoine, 69002 Lyon / 102 Cr Lafayette F, 69003 Lyon / 62 Av. de Lanessan, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or / 209 Bd Pinel, 69500 Bron

• Sébastien Bouillet

Des pâtisseries créatives. Si vous avez le goût des belles choses, l'envie de vous faire plaisir, vous serez, sans aucun doute…

Adresses : 15 Place de la Croix-Rousse, 69004 Lyon / 6 Bis Avenue du Général Leclerc, 69160 Tassin la Demi-Lune / 102 Cours Lafayette, 69003 Lyon

• Bernachon

Des pâtisseries classiques. Des produits bruts sublimés par des pâtissiers passionnés, des saveurs qui…

Adresse : 42 Cr Franklin Roosevelt, 69006 Lyon

• Bröd

Des pâtisseries généreuses. Des créations inventives, des saveurs…

Adresse : 46 Rue Chevreul, 69007 Lyon

• Les Délices de Montchat

Des pâtisseries gourmandes. La spécialité ? La…

Adresse : 79 Cours Dr Long, 69003 Lyon

• Xavier Gorrel Prestige

Des pâtisseries raffinées. Un grand choix de créations gourmandes, de la finesse, de la…

Adresse : 7 Pl. Xavier Ricard, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

• Maison Bettant

Des pâtisseries au savoir-faire familial depuis 1935. Un univers gourmand, des produits authentiques, du talent et de la…

Adresse : 33 Av. Henri Barbusse, 69100 Villeurbanne

• Les Frères Barioz

Des pâtisseries classiques revisitées. Des recettes généreuses, des produits locaux de qualités, du fait maison mais surtout de la…

Adresse : 64 Rue Duguesclin, 69006 Lyon

• Maison Moine

Des pâtisseries gourmandes. Un savoir-faire artisanal, des saveurs subtiles, des créations élégantes... Petits et grands seront conquis en…

Adresse : 9 rue Tronchet 69006 Lyon

