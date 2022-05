Plusieurs axes fermés cette semaine à Lyon

La circulation sous le Tunnel de Fourvière en direction de Paris sera interdite à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 5 mai inclus, de 20h à 6h. Entre St-Fons et l’entrée du tunnel, la circulation sera interdite de 21h à 6h direction Paris. La circulation de la M7 entre St-Fons et l’entrée du tunnel dans la même direction sera également impactée aux mêmes dates de 21h à 6h.

L’A46 SUD sera, elle perturbée lundi et mardi avec une circulation interdite entre Manissieux et Ternay, direction Marseille. Le mercredi entre Ternay et la D301, direction Paris et le jeudi entre Ternay et Manissieux, direction Paris. Le tout de 21h à 6h le lendemain.

Enfin, la circulation sur la N346, Rocade Est, sera interdite dès ce soir et jusqu'à jeudi entre le nœud des Iles et Manissieux, direction Marseille de 21h à 6h.