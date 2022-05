Retour en force des arracheurs de colliers sur la métropole de Lyon

Ce genre de faits se faisait un peu plus rare ces derniers temps. Mais jeudi dernier, dans le 6e arrondissement, une affaire de la sorte s'est produite.

Il était un peu plus de 18h rue Vauban quand des policiers en service ont remarqué trois individus regarder avec insistance les affaires des passants. Les agents se sont donc mis à les suivre pour observer leur comportement.

Ils ont eu le nez fin puisque les trois complices ont arraché la chaîne au cou d'un homme dont ils venaient de détourner l'attention.

Deux majeurs et un mineur SDF bien connu des services ont été immédiatement interpellés et placé en garde à vue. Les deux adultes ont été écroués en attendant leur jugement tandis que le plus jeune a été laissé libre avec une ouverture d'information judiciaire.

Ils mettent au sol une femme âgée

Le lendemain à Bron, en début d'après-midi, des faits similaires ont été commis sur le boulevard Pinel. Deux hommes se sont cette fois-ci attaqués à une femme âgée de 70 ans qu'ils ont fait chuter au sol pour lui arracher son collier.

Un témoin de la scène a alors pris l'initiative de poursuivre l'un des deux suspects qui est monté à bord d'un bus. Il a alors appelé la police qui est intervenue peu de temps après. Il était en possession du bijou volé. Le second suspect a quant à lui réussi à prendre la fuite.

Placé en garde à vue, le voleur a avoué son geste mais a nié toute violence. Il a été écroué en attendant son jugement qui devrait avoir lieu ce lundi.

La victime, blessée aux cervicales et aux lombaires, a quant à elle été transportée à l'hôpital. Elle s'en est sortie avec cinq jours d'ITT.