Lyon : un nouveau lieu culturel bientôt ouvert dans le quartier de la Part-Dieu

Un nouveau lieu culturel ouvrira ses portes au public, dès janvier 2023, dans le quartier Villette-Paul Bert. Thomas Poulard est à l’initiative de ce projet qui conjuguera création artistique et éducation populaire. La Ville de Lyon a lancé un appel à projets en 2021. Sur les 12 candidatures reçues par la Ville, 6 ont été auditionnées. La Compagnie du Bonhomme, lauréate de l’appel à projets, prendra la gestion des locaux en septembre 2022 pour 3 ans.

L’idée vise à développer un lieu complémentaire au paysage culturel lyonnais. A l’image d’un atelier de fabrique artistique pluridisciplinaire regroupant du théâtre, de la danse et de la musique. Le lieu accueillera toute l’année des équipes en résidence pour des temps de création, de recherche et de représentation. Le comédien a imaginé un lieu de convivialité, de rencontres et de découvertes.Un programme d’ateliers sera créé à destination des amateurs, des scolaires et des habitants.

"Le projet proposé par Thomas Poulard répond pleinement à la forte demande d’espaces de travail pour des artistes dans le domaine du spectacle vivant, en dialogue avec les lieux de création et de diffusion de la Ville", précise Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire en charge de la culture.



"Ce lieu permettra de proposer une offre culturelle renouvelée pour les habitantes et habitants du quartier Villette-Paul Bert, grâce à un important volet prévu en matière de pratiques amateurs et de projets participatifs", complète Véronique Dubois-Bertrand, mairie du 3e arrondissement.