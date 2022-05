Trois mois d'attente dans le Rhône pour des papiers d'identité : un plan d'urgence national pour raccourcir les délais

Gérald Darmanin a présenté ce mercredi en conseil des ministre "une communication portant sur la mise en œuvre d’un plan d’urgence visant à améliorer les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité ainsi que sur le déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité", précise un communiqué relayé par la Préfecture du Rhône.

Car depuis la fin de l'année, les demandes de nouveaux titres ou de renouvellement ont connu une hausse inédite par rapport à 2021, sous l’effet de la sortie progressive de la pandémie. "A cet effet de rattrapage, s’ajoute la hausse saisonnière des demandes de titres liée à l’approche de la période estivale et de la période des examens du mois de juin ainsi que l’attrait suscité par la nouvelle carte d’identité", expliquent les services de l'Etat.

Cela a conduit à une sollicitation sans précédent des communes chargées d’enregistrer les demandes et à une réelle dégradation des délais de prise de rendez-vous pour nos concitoyens qui s’établissent à 65 jours en moyenne à la fin du mois d’avril 2022 contre 27 jours en janvier 2022 et 11, 5 jours en avril 2021. Dans certains départements les délais d’attente peuvent dépasser 100 jours.

Ainsi, afin de démultiplier les créneaux de rendez-vous en mairie, 400 nouveaux dispositifs de recueil des demandes de titres pourront être installés dans un délai d’un mois, soit près de 50 000 demandes supplémentaires par semaine, "notamment dans les communes qui connaissent un taux de demandes particulièrement élevé".

Dans chaque département, les préfets ont d’ores et déjà engagé un dialogue avec les maires afin de déployer ces nouveaux dispositifs dans les toutes prochaines semaines mais également pour accompagner les communes dans l’optimisation de leurs services des titres via l’extension des plages horaires d’ouverture au public et le raccourcissement de la durée de chaque rendez-vous.

Pour ce qui concerne l’instruction des dossiers, effectuée par les agents des préfectures une fois les demandes enregistrées en mairie, le ministère de l’intérieur a renforcé les personnels dédiés à cette mission en recrutant 160 nouveaux agents depuis le début de l’année 2022, soit une hausse de 30 % des effectifs.

A noter enfin que les cartes nationales d’identité et les passeports expirés depuis moins de 5 ans seront valides pour passer les examens prévus aux mois de mai et juin et pour l’inscription au permis de conduire dans les auto écoles.