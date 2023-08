Lyon : les délais pour obtenir un rendez-vous pour renouveler ses titres d’identités divisés par deux

Depuis la fin de la Covid-19, de nombreux Français ont souhaité faire ou surtout refaire leurs titres d’identités. Pour faire face à cette demande, le ministère de l’Intérieur a réalisé un "plan d’urgence" qui "produit ses effets dans le Rhône et la Métropole de Lyon" se targue la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Ainsi, les délais moyens pour obtenir un rendez-vous dans le département du Rhône ont été divisés par deux depuis le 1er mai 2023. Il vous faudra ainsi patienter 28 jours contre 61 il y a 4 mois.

Ce "plan d’urgence" contient notamment la création de deux centres temporaires et spécialement dédiés à ces demandes de renouvellement de passeports et de cartes d’identités. Ils sont ouverts jusqu’au 15 octobre 2023. Le premier se trouve à Lyon, dans l’annexe de l’Hôtel de Ville, le second à l’Espace Marboise à Saint-Priest.

De plus en plus de dispositifs de recueil des empreintes sont installés dans le département. Ainsi, les communes d’Ampuis, Brindas, Chamelet, Condrieu et Corbas ont été récemment équipés. La préfecture du Rhône explique également que des "effectifs supplémentaires ont été recrutés" pour faciliter le traitement des dossiers dans les centres d’expertise et de ressources titres de l’Etat qui se trouvent dans la Loire et la Haute-Loire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, le communiqué précise que l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) "a développé un moteur de recherche national pour faciliter la prise de rendez-vous", et que pas moins de "70% des communes du Rhône" y sont répertoriées.